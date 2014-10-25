Loading...

Costa Crociere presenta Diadema: nave maestosa, inaugurazione il primo novembre

25/10/2014

Costa Crociere torna a far parlare di sé, stavolta però per un lieto evento. La celebre compagnia ha realizzato una maestosa nave, la più imponente mai costruita in Italia. Il grosso natante si chiama Diadema, ed è il nuovo emblema di Costa Crociere. Insomma, dopo la tragedia della Costa Concordia, Costa Crociere tenta il riscatto con quella che è già stata ribattezzata la 'Regina del Mediterraneo'.

Diadema è lunga 306 metri, larga 37, alta 69. La nave pesa 132.500 tonnellate ed è in grado di accogliere ben 4.947 passeggeri.

Meravigliosa la terrazza sul mare che delimita la nave al ponte 5; ha una lunghezza che supera i 500 metri, ed è larga 8 metri. Sulla terrazza i passeggeri troveranno ristoranti, bar, 6 salotti esterni parzialmente coperti e 2 vasche jacuzzi. Ovviamente non mancano piscine e ascensori, un cinema, un teatro, palestre e un acquascivolo. Queste sono solamente alcune delle attrazioni che si trovano sulla nave.

La crociera di inaugurazione inizierà il prossimo primo novembre da Trieste e chiuderà i battenti a Genova il 7 novembre.
