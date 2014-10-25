Autostrada A1: tremendo incidente stradale, morti 6 cinesi

Ancora sangue sulle strade italiane. Verso le 5 di stamattina è avvenuto un tremendo incidente stradale sull'autostrada A1, tra Valmontone e lo diramazione Roma Sud. L'impatto è costato la vita a 6 persone, tutte cinesi.

Pare che un van che trasportava 9 persone abbia urtato un piccolo autocarro. Morte sul colpo 5 persone. Una bimba, invece, ha perso la vita in ospedale. La strada continua a mietere vittime.