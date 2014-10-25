Domus Aurea riapre al pubblico, visite guidate nei weekend

La Domus Aurea riapre al pubblico. Il ministro per i Beni culturali e il Turismo Dario Franceschini ha asserito: "Questa è una storia straordinaria, tenace e silenziosa, perché qui sotto c'è il lavoro di decine di persone che hanno proseguito il restauro, hanno affrontato difficoltà operative e finanziarie e che oggi fanno un primo straordinario passo restituendo al mondo, ai turisti, ai romani e agli italiani la possibilità di capire cosa c'è di meraviglioso, unico e straordinario nel centro di Roma".

Apre al pubblico, dunque, il cantiere della Domus Aurea. Tutti i weekend ci saranno visite guidate per far conoscere al pubblico tutta l'attività di restauro e assestamento della residenza di Nerone.

"In questi ultimi quattro anni la Soprintendenza ha investito 12 milioni per il consolidamento restauro e la progettazione anche del cosiddetto pacchetto tecnologico", ha ricordato Mariarosaria Barbera, soprintendente per i Beni archeologici di Roma.