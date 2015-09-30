Home Attualità "DAGLI IMPRESSIONISTI A PICASSO": MOSTRA IMPERDIBILE A GENOVA

di Redazione 30/09/2015

Chi ama l'arte non può perdersi la mostra intitolata "Dagli impressionisti a Picasso", allestita al Palazzo Ducale di Genova. Nel capoluogo ligure sono approdate dunque opere provenienti dal Detroit Institute of Arts. I visitatori potranno ammirare 52 capolavori realizzati dai più grandi più del '900 nel loro periodo di massima creatività. Il sindaco di Genova, Marco Doria, ha detto: "Le opere del Detroit Institute of Arts andranno al Palazzo Ducale di Genova, a dimostrazione che la cultura è una risorsa fondamentale per l'Italia". Le prime opere di pittori straordinari come Matisse e Van Gogh sono pervenute all'istituto americano sin dal 1885. I dipinti dei suddetti artisti, così come quelle di pittori come Cezanne, Modigliani, Picasso, Gauguin, Renoir e Kandinsky emozionano anche l'ambasciatore degli Usa in Italia. Il Palazzo Ducale di Genova, dunque, non ha perso l'occasione, ancora una volta, per ospitare una mostra eccezionale. Non si può non restare estasiati dinanzi ad opere di Renoir, Van Gogh, Gauguin ed altri pittori che hanno fatto la storia dell'arte. La caratteristica principale della mostra, che chiuderà i battenti il 10 aprile 2016, è rappresentata da un dettaglio: ogni informazione sarà anticipata dal nome del pittore. Gli amanti dell'arte non possono perdere questa occasione, visto che si tratta dell'unica tappa europea che ostenta pubblicamente una collezione spettacolare. Tutte le opere verranno allestite nell'appartamento del Doge presso il Palazzo Ducale, un'occasione imperdibile per 'assaporare' la vera arte. Non capita tutti i giorni ammirare da vicino opere di pittori come Renoir, Monet, Matisse, Modigliani, Degas, Picasso, Van Gogh e Kandinsky.

