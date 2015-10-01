Home Scienza e tecnologia Londra Ricicla Calore Frenate Treni: Sistema del 'Freno Rigenerativo'

di Redazione 01/10/2015

Londra si dimostra ancora una volta una città rispettosa dell'ambiente che mira ad escogitare sistemi per risparmiare. Ora è stato inventato, ad esempio, un sistema che raccoglie e riutilizza l'energia delle frenate dei treni Il sistema è simile a quello già usato sulle auto elettriche. In sostanza il calore generato durante le frenate viene trasformato in elettricità per alimentare treni della metropolitana e stazioni. Una bella idea per risparmiare e rispettare l'ambiente. L'idea è venuta alla Società Trasport for London, che ha voluto sfruttare l'energia delle frenate per generare elettricità utile. Il risparmio è elevato: si stima che il calore convertito in elettricità permette di alimentare per due giorni a settimana una stazione grande come Holborn. Il sistema del 'freno rigenerativo' consente di trasformare il calore sprigionato durante le frenate dei treni, che altrimenti andrebbe nell'aria. Invece no, nell'epoca del riciclo non si getta niente. La Transport for London ha reso noto che la tecnologia farà calare del 5% il 'peso' delle bollette della metropolitana inglese, comportando così un risparmio annuo di circa 6 milioni di sterline. Non poco, no? L'innovativo sistema, inoltre, produce meno calore, quindi fa lavorare meno il sistema di raffreddamento presente in tutte le stazioni della metropolitana. Un ulteriore risparmio, dunque. La società inglese ha testato il sistema per 5 settimane nella stazione di Cloudesley Road. Ebbene, è stato notato un notevole risparmio di energia e un basso impatto ambientale. Londra, dunque, si conferma una città green. Non è la prima volta che la capitale inglese dà vita a sistemi che fanno risparmiare e rispettano il pianeta.

