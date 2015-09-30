Home Home Elisabetta Canalis diventa mamma

di Redazione 30/09/2015

Ieri martedì 29 settembre alle 3.43 è nata a Los Angeles Skyler Eva Perri, primogenita di Elisabetta Canalis e Brian Perri. Lo comunica la stessa Canalis che ha postato su Instagram una foto del marito e della figlia scrivendo "La mia vita è piena di amore grazie a voi. Benvenuta al mondo Skyler Eva!". I fan più attenti erano già in attesa da quando, poche ore prima, Elisabetta aveva scritto su Instagram "Questa notte è davvero speciale". Con lei negli ultimi giorni anche la madre, Bruna, volata fino a Los Angeles per assistere la figlia negli ultimi giorni della gravidanza. Auguri a questa nuova famiglia.

