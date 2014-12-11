Dalai Lama arriva a Roma: summit dei premi Nobel della Pace

Il Dalai Lama arriva a Roma per il summit dei premi Nobel della Pace. Roma, dunque, diventerà capitale della pace per 3 giorni. Si prevedono anche contestazioni nei riguardi della massima carica spirituale del Buddismo.

Smentiti da padre Federico Lombardi, portavoce vaticano, i rumors relativi a un incontro tra Papa Francesco e il Dalai Lama. "Non è prevista alcuna udienza del Papa con Nobel. Ci sarà un messaggio del Pontefice a firma Segretario di Stato per l’incontro", ha precisato Padre Federico Lombardi.

Ricordiamo che il 14esimo summit dei laureati di Oslo avrebbe dovuto svolgersi a Città del Capo a metà ottobre ma è stato procrastinato dopo che il Sudafrica ha negato la concessione del visto al Dalai Lama per non indispettire la Cina. I Nobel contestarono la scelta del governo sudafricano, decidendo di depennare l'opzione sudafricana.

L'importante evento sarà, quest'anno, incentrato sulla figura di Nelson Mandela e si intitolerà: "Peace. Living It!". Alla cerimonia saranno presenti, oltre al Dalai Lama, anche altri 22 Nobel, come Mikhail Gorbaciov, Jody Williams, e Shrin Ebdai. Ovviamente non mancheranno rappresentanti di organizzazioni e associazioni internazionali.

Il summit aprirà i battenti domani, venerdì 12 dicembre, all’Auditorium Parco della Musica. Presente anche il sindaco di Roma Ignazio Marino. L'evento terminerà domenica prossima in Campidoglio dove, tra l'altro, verrà consegnato il Peace Summit Award 2014, importante riconoscimento che viene assegnato annualmente a un personaggio del mondo del cinema e dello spettacolo che si è particolarmente contraddistinto nella difesa dei diritti umani nel mondo. A ricevere il premio, quest’anno, sarà il celebre cineasta Bernardo Bertolucci.