Emma e Modà duettano nuovamente: "Come in un film" on air da domani

Emma Marrone e i Modà tornano a cantare insieme dopo aver entusiasmato, nel 2011, il pubblico del Festival di Sanremo con la ballata "Arriverà", che si classificò seconda.

Emma e il leader dei Modà, Kekko Silvestre, sono grandi amici. La voce dei Modà, lo ricordiamo, ha scritto per la cantante salentina "Non è l'inferno", canzone con cui Emma ha trionfato al Festival di Sanremo.

Silvestre ed Emma cantano nuovamente insieme, dunque. Da domani, venerdì 12 dicembre 2014, sarà on air "Come in un film", splendida canzone presente nel disco "Gioia" dei Modà.

"Come in un film" è contenuta anche in "2004 – 2014: L'Originale 40 canzoni come non le avete mai viste e sentite", nuovo album dei Modà che rappresenta sicuramente un ottimo regalo da fare a Natale. Nella versione deluxe ci sono anche 2 dvd contenenti anche il video della performance live allo Stadio San Siro e il documentario sul tournée internazionale dei Modà.

Ricordiamo che nei cinema italiani è stato proiettato “Modà: Come in un film – un sogno che diventerà realtà”, straordinario film-concerto. Kekko ha collaborato col regista Gaetano Morbioli per la sua realizzazione.