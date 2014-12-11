Loading...

Mafia Capitale, Salvini invita Marino a togliere il disturbo

11/12/2014

Non si fa altro che parlare dell'inchiesta 'Mafia Capitale', negli ultimi giorni. Molti, come il leader leghista Matteo Salvini, non ci stanno e vogliono che il sindaco Marino si dimetta al più presto. Salvini, nelle ultime ore, ha invitato il primo cittadino della Capitale a "togliere il disturbo".

Oggi Marino si è recato dal procuratore della Repubblica di Roma, Giuseppe Pignatone, a cui ha consegnato alcuni documenti, secondo lui alle indagini su 'Mafia Capitale'.

La Procura di Roma ha iniziato già ad esaminare i documenti presentati oggi da Marino per verificare la loro utilità in merito alla vicenda 'Mafia Capitale'. Intanto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, commenta le vicende concernenti la Cooperativa 29 giugno: "Mi sono comportato come un presidente della Lega delle cooperative doveva fare. Credo di aver fatto in piena coscienza quello che avrei dovuto fare". Sarà vero? Vedremo. Una cosa è certa: chi ha rubato e danneggiato lo Stato e i cittadini italiani deve pagare.

