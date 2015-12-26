Daniele De Rossi: nozze alle Maldive con Sarah Felberbaum
Dopo un lungo periodo di fidanzamento e convivenza, il centrocampista della Roma, Daniele De Rossi e l'attrice Sarah Felberbaum si sono sposati alle Maldive. I due, quando torneranno in Italia, registreranno il matrimonio anche in CampidoglioDaniele e Sarah, finalmente, hanno coronato il loro sogno. I due, lo ricordiamo, sono genitori di Olivia, una splendida bimba. La coppia ha pronunciato il fatidico sì su un'incantevole spiaggia delle Maldive, in presenza di pochissimi invitati. Una cerimonia, dunque, all'insegna della riservatezza. Il giocatore della Roma ha più volte affermato di amare moltissimo Sarah, sottolineando che gli ha ridato la vita. Ricordiamo che Daniele è stato legato sentimentalmente anche a Tamara Pisnoli, con cui ha avuto la primogenita Gaia, che oggi ha 10 anni. La Ferberbaum e De Rossi si rilasseranno ancora per qualche ora. Martedì, comunque, il calciatore tornerà ad allenarsi coi suoi compagni e sarà a disposizione di Garcia. Il centrocampista e l'attrice stanno insieme da 4 anni. Lei ha più volte detto che Daniele è un ottimo compagno. In occasione di un'intervista rilasciata a Grazia qualche mese fa, Sarah ha dichiarato:
"Daniele è la mia anima gemella. Mi riempie la vita, mi fa ridere mi tranquillizza. Non potrei desiderare di più... Quando parla in romanesco stento a capirlo. Ma il mix di culture è per noi una ricchezza".La Felberbaum, attrice nata a Londra ma vissuta in Italia, è diventata mamma di Olivia nel febbraio 2014 ed ora dice di essere cambiata rispetto a qualche anno fa:
"La maternità mi ha cambiato. Oggi mi sento meno irrequieta di un tempo. Mia figlia non ha paura di niente, è una bambina socievole e allegra".Le nozze alle Maldive hanno stupito un po' tutti, anche perché, a settembre, l'attrice ha asserito di non sentire il desiderio di ufficializzare la relazione con Daniele:
"Il nostro rapporto va benissimo senza ufficializzazioni. Forse un giorno metteremo la fatidica firma".
