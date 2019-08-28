Home Gossip Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

di Redazione 28/08/2019

L'attenzione mediatica oggi si sposta su quella che era una coppia, più o meno artistica, bene assortita, ovvero quella formata da Irama e Francesco Facchinetti. I due starebbero per finire nel mirino della bufera, ecco perché. Irama dopo Giulia De Lellis Nel corso di questi mesi abbiamo avuto modo di vedere come si è evoluta la vita di Irama lontano da Giulia De Lellis. Il cantante ha trovato un nuovo amore tra le braccia di Victoria Stella, mentre l'influencer dopo un breve riavvicinamento con Andrea Damante, sta vivendo la sua bellissima storia d'amore con Andrea Iannone. In questo frangente l'ex vincitore del programma di Amici di Maria De Filippi continua a collezionare un successo dopo l'altro, grazie alla pubblicazione di brani come Arrogante ormai hit simbolo dell'estate 2019. Irama e Francesco Facchinetti hanno litigato? A lanciare la notizia è stato il magazine Today gossip, secondo il quale Irama e Francesco Facchinetti potrebbero aver litigato. I motivi del litigio sarebbero ancora ignoti ma il dubbio è nato a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate dal cantante su IG Stories: "Da oggi ho un nemico in più da abbattere. Oggi mi sono svegliato con una persona a cui tenevo moltissimo, questa è una persona a cui ho dedicato tanto tempo della mia vita ultimamente, mi ha tradito, mi ha preso in giro, mi ha preso per il cu*o, mi ha raccontato un sacco di frottole e di balle". Irama conclude dicendo: "Quindi mi sono svegliato molto inca**ato. Detto questo mi rivolgo a te, tu che lo sai, te la farò pagare fino alla fine dei tuoi giorni".

