Home Gossip Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

di Redazione 23/08/2019

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'attenzione resta alta sulla morte di Nadia Toffa. La giornalista del Le Iene, anche dopo la sua scomparsa, continuerebbe ad essere attaccata da parte degli haters che non le danno tregua. A intervenire sulla questione, anche Maurizio Costanzo. Nadia Toffa, il racconto della malattia Durante il periodo della malattia, Nadia Toffa ha ricevuto ogni tipo di accusa, come quella di spettacolarizzare la sua malattia al fine di poterci speculare di sopra. L’accusa principale è stata fatta alla giornalista dopo la pubblicazione del libro Fiorisco d’Inverno. Non a caso, Nadia Toffa in occasione di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha chiesto alle persone di sentirsi in diritto di parlare della sua malattia come fanno tutti, senza doversi sentire limitata in quello che fa. Nadia Toffa, infatti, in questo periodo non ha ricevuto solo messaggi di conforto e vicinanza, ma anche attacchi da parte degli haters che spesso non si rendono conto del male che causano alle persone che attaccano come se niente fosse. Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa A intervenire sulla questione, difendendo così Nadia Toffa è stato Maurizio Costanzo che al settimanale di gossip Chi ha dichiarato: “Purtroppo il web ha consentito agli imbecilli di esprimere pubblicamente la loro opinione. Un vecchio detto recita: ‘La mamma dei cretini è sempre incinta’”. Dopo questo messaggio Maurizio Costanzo continua dicendo: “E io aggiungo: ‘E come nascono vanno sui social’. Hanno creduto che sulla malattia bluffasse, che volesse lucrarci”. “Aveva voglia di vivere” Maurizio Costanzo, ricordando la giornalista de Le Iene ha dichiarato: “Io che ho conosciuto Nadia molto bene, posso affermare che era una donna che aveva una voglia di vivere, di farcela, pazzesca”. La sua intervista si conclude con un attacco diretto agli haters: “Le persone che hanno scritto quelle volgarità si devono solo vergognare”.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp