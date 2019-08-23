Home Gossip Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

di Redazione 23/08/2019

Nel corso delle ultime settimane sta facendo parecchio discutere il divorzio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth. Dopo vari rumors, ecco che arriva il messaggio dell'artista su Instagram. Milye Cyrus: "Vivere completamente in modo trasparente" In queste settimane sono state davvero tantissime le cose dette riguardante il divorzio più chiacchierato di sempre, ovvero quello tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth. I due si sono conosciuti sul set del film L'ultima canzone - The last song, per poi rincorrersi negli anni. Il lieto fine è arrivato nel 2018 quando, a Natale, i due si sono uniti in matrimonio. Peccato che in questo frangente sarebbero stati tanti i motivi che hanno comportato la fine del loro amore, come i continui tradimenti di lei e il fatto che questa facesse uso di sostanze stupefacenti. A rompere il silenzio e rispondere così alle accuse è stata la Cyrus sul suo profilo Instagram: "Posso accettare il fatto che la vita che ho scelto significa che devo vivere completamente in modo aperto e trasparente [...]. Ciò che non posso accettare è iniziare a dire che me ne vado per compiere un crimine che non ho commesso". Miley Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth Dunque non è ben chiaro il motivo per il quale i due abbiano deciso davvero di divorziare, anche se tutti sostengono il fatto che l'attore non avesse mai accettato di dover 'condividere' la moglie, come ad esempio l'uso di varie sostanze stupefacenti. Tanto che Miley Cirus continua dicendo: "Non ho nulla da nascondere. Non è un segreto che mi piaceva far festa nei miei anni dell'adolescenza e nei primi anni '20. Non solo ho fumato, ma ho sostenuto l'uso di erba, ho sperimentato droghe, la più grande canzone fino ad ora riguarda ballare su Molly". Sulla mancata partecipazione ad Hotel Transilvania invece spiega: "Mi hanno cacciato da Hotel Transilvania per aver comprato a Liam una torta a forma di pene per il suo compleanno e leccandolo... Probabilmente su Internet c'era più di me di qualsiasi storia femminile". "Sono diversa da quella che ero" Miley Cyrus nel suo messaggio continua parlando del matrimonio con l'attore e ammette: "Ma la verità è che, una volta che Liam e io ci siamo riconciliati, io mi sono davvero impegnata. Non ci sono segreti da scoprire qui. Ho imparato da ogni esperienza nella mia vita. Non sono perfetta, non voglio esserlo, è noioso. Posso ammettere molte cose, ma mi rifiuto di ammettere che il mio matrimonio è finito a causa delle imbrogli. Liam e io siamo stati insieme per un decennio". L'attrice ammette di aver commesso molti sbagli nella sua vita ma conclude dicendo: "Sono orgogliosa di dire che sono semplicemente diversa da quello in cui ero quando ero più giovane".

