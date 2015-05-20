Ddl scuola: assunzione precari, ok Camera. Giannini contenta
di Redazione
20/05/2015
E' arrivato l'ok della Camera alla parte del ddl scuola sull'assunzione dei precari. Nello specifico, i deputati hanno votato l'articolo 10 della Buona scuola, che contempla un piano eccezionale di assunzioni.
Il testo del ddl scuola prevede l'assunzione di circa 100.000 precari, in particolare dei vincitori di concorso nel 2012 e dei soggetti presenti nelle graduatorie a esaurimento.
Stefania Giannini, ministro dell'Istruzione, ha espresso il suo entusiasmo su Twitter: "Con piano straordinario oltre 100mila assunzioni per realizzare autonomia e potenziare offerta, ok art.10 #labuonascuola".
