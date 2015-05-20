Loading...

Muse lanciano "Drones": concept album su tecnologia e intelligenza

20/05/2015

Il prossimo 9 giugno uscirà "Drones", il nuovo album dei Muse, improntato su temi attuali come tecnologia e intelligenza artificiale. Matt Bellamy e compagni, però, sottolineano che la tecnologia sta sfuggendo di mano all'uomo. Si rischia di vivere in un mondo pieno di persone fredde e ciniche.

"Drones", insomma, è un concept album sulla lotta tra umanità e tecnologia. Quest'ultima è vista come il male. "Avremo droni che potranno decidere in autonomia di uccidere senza che un umano li programmi per farlo. Per me questo è un punto di non ritorno della strana evoluzione della tecnologia e del suo impatto sulle nostre vite", ha dichiarato Bellamy nel corso di una recente intervista.

Il nuovo disco dei Muse è differente dai due precedenti. La band, stavolta, non si è soffermata sulla produzione ma prettamente sulla musica.

