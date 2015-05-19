Medico romano bloccato a Chiasso con 25 lingotti d'oro: denunciato
19/05/2015
Quando è stato chiesto al professionista di aprire la sua borsa, i finanzieri hanno potuto constatare che all'interno non vi erano i 'ferri del mestiere', come lo stetoscopio, ma ben 25 lingotti d'oro prelevati da Credit Suisse. Il medico aveva un biglietto per Milano; probabilmente dal capoluogo lombardo si sarebbe diretto a Roma, dove vive.
La leggerezza è costata cara al medico, che è stato denunciato per contrabbando.
