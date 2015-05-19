Loading...

Medico romano bloccato a Chiasso con 25 lingotti d'oro: denunciato

di Redazione

19/05/2015

Un medico romano è stato bloccato alla stazione internazionale di Chiasso con 25 lingotti d'oro del valore di circa 90.000 euro. A scoprirlo sono stati i finanzieri e i funzionari dogana, insospettiti dal suo atteggiamento.

Quando è stato chiesto al professionista di aprire la sua borsa, i finanzieri hanno potuto constatare che all'interno non vi erano i 'ferri del mestiere', come lo stetoscopio, ma ben 25 lingotti d'oro prelevati da Credit Suisse. Il medico aveva un biglietto per Milano; probabilmente dal capoluogo lombardo si sarebbe diretto a Roma, dove vive.

La leggerezza è costata cara al medico, che è stato denunciato per contrabbando.

