De Luca, tribunale di Napoli accoglie ricorso: governerà Campania

De Luca, tribunale di Napoli accoglie ricorso: governerà Campania

di Redazione 02/07/2015

Il neo governatore della Campania, Vincenzo De Luca, può tirare un sospiro di sollievo, visto che il Tribunale di Napoli ha accolto il suo ricorso avverso il decreto del Governo che disponeva la sua sospensione in virtù della legge Severino. La decisione del tribunale, comunque, è provvisoria. Non prima di novembre la questione verrà affrontata nel merito, anche alla luce della decisione della Corte costituzionale sulla costituzionalità della legge Severino. Il premier Renzi aveva firmato il decreto di sospensione la scorsa settimana per ottemperare alla legge Severino, che prevede l'ineleggibilità di soggetti condannati per diversi reati. De Luca è stato condannato in primo grado per abuso d'ufficio ma, adesso, può stare tranquillo.

