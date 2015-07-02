Home Spettacoli "Gli italiani hanno sempre ragione", trasmissione estiva condotta da Fabrizio Frizzi

"Gli italiani hanno sempre ragione", trasmissione estiva condotta da Fabrizio Frizzi

di Redazione 02/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Domani, 3 luglio 2015, inizierà "Gli italiani hanno sempre ragione", il nuovo programma condotto da Fabrizio Frizzi che andrà in onda su Rai 1. Si potrà rispondere alle domande mediante l'applicazione della trasmissione o sul sito. Il programma è stato presentato oggi al Teatro delle Vittorie di Roma, luogo dove si svolgerà, da Fabrizio Frizzi e il direttore della Rai Giancarlo Leone. "Venerdì si parte con questa nuova avventura estiva. Gli italiani hanno sempre ragione è un gioco e, allo stesso tempo, un programma di intrattenimento, ci sono ospiti vip in studio e gruppi di ascolto che parteciperanno da casa e poi una grande novità", ha affermato Frizzi. I protagonisti di ogni puntata saranno 3 coppie di celebrità e 6 famiglie collegate da casa. L'obiettivo dei vip sarà quello di scoprire i gusti delle famiglie, che risponderanno a domande bizzarre. Tra i vip che parteciperanno ricordiamo Anna Tatangelo, Gigi D'Alessio, Loretta Goggi ed Alberto Matano. "Credo che questo sia un programma intelligente che ci farà conoscere qualcosa in più sul nostro Paese", ha asserito Giancarlo Leone.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp