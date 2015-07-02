Home Gossip Rihanna adotta cane: trovato in night club losangelino

Rihanna adotta cane: trovato in night club losangelino

di Redazione 02/07/2015

Rihanna, celebre popstar barbadiana, tra un impegno e l'altro ha avuto il tempo di adottare anche un cagnolino. Ebbene sì, avete capito bene. Riri ha un nuovo amico a 4 zampe. Secondo le prime indiscrezioni, Rihanna si era recata in un locale losangelino assieme a diversi amici e, quando si è recata nel bagno del locale, ha trovato uno splendido cagnolino. La popstar non ci ha pensato su due volte ed ha adottato l'animale, postando poi un video che testimonia tutto. "Era da qualche parte nei bagni ed è corso verso di me", afferma Rihanna nel video, che ha chiamato Pepe il suo nuovo amico a 4 zampe. Certo, l'animale è stato proprio fortunato: non tutti i cani hanno il privilegio di avere una padrona del calibro di Rihanna, una delle popstar più famose e ricche al mondo. Altro che artista trasgressiva, dunque; Rihanna ha un cuore d'oro. Quando uno degli amici ha visto la popstar con il cane ha detto: "Dove c...o ha trovato quel cane? E' andata nel locale ed è uscita con in mano una gabbia, una lettiera, dei croccantini e il cane!". Rihanna è così contenta di aver adottato un cane che non fa altro che postare sui social foto e video che la ritraggono con lui. Riri ha fatto davvero una bella azione, soprattutto adesso che è un periodo dell'anno in cui aumenta il numero degli abbandoni di animali. La gente va in vacanza e lascia per strada o in altri luoghi i propri amici a 4 zampe. Chissà chi avrà abbandonato il cagnolino in un night club prestigioso di Los Angeles? Questo resta un mistero. Molti sono certi che anche Pepe avrà un profilo social tutto suo, un po' come Miss Asia, il cane di Lady Gaga, che è diventata una vera star su Facebook, Twitter e Instagram. "Sono così orgogliosa di Miss Asia! E' così naturale davanti all'obiettivo", ha asserito, tempo fa, Miss Germanotta.

