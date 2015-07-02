Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Rihanna adotta cane: trovato in night club losangelino

Redazione Avatar

di Redazione

02/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Rihanna, celebre popstar barbadiana, tra un impegno e l'altro ha avuto il tempo di adottare anche un cagnolino. Ebbene sì, avete capito bene. Riri ha un nuovo amico a 4 zampe. Secondo le prime indiscrezioni, Rihanna si era recata in un locale losangelino assieme a diversi amici e, quando si è recata nel bagno del locale, ha trovato uno splendido cagnolino. La popstar non ci ha pensato su due volte ed ha adottato l'animale, postando poi un video che testimonia tutto. "Era da qualche parte nei bagni ed è corso verso di me", afferma Rihanna nel video, che ha chiamato Pepe il suo nuovo amico a 4 zampe. Certo, l'animale è stato proprio fortunato: non tutti i cani hanno il privilegio di avere una padrona del calibro di Rihanna, una delle popstar più famose e ricche al mondo. Altro che artista trasgressiva, dunque; Rihanna ha un cuore d'oro. Quando uno degli amici ha visto la popstar con il cane ha detto: "Dove c...o ha trovato quel cane? E' andata nel locale ed è uscita con in mano una gabbia, una lettiera, dei croccantini e il cane!". Rihanna è così contenta di aver adottato un cane che non fa altro che postare sui social foto e video che la ritraggono con lui. Riri ha fatto davvero una bella azione, soprattutto adesso che è un periodo dell'anno in cui aumenta il numero degli abbandoni di animali. La gente va in vacanza e lascia per strada o in altri luoghi i propri amici a 4 zampe. Chissà chi avrà abbandonato il cagnolino in un night club prestigioso di Los Angeles? Questo resta un mistero. Molti sono certi che anche Pepe avrà un profilo social tutto suo, un po' come Miss Asia, il cane di Lady Gaga, che è diventata una vera star su Facebook, Twitter e Instagram. "Sono così orgogliosa di Miss Asia! E' così naturale davanti all'obiettivo", ha asserito, tempo fa, Miss Germanotta.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

De Luca, tribunale di Napoli accoglie ricorso: governerà Campania

Articolo Successivo

Bossi cade a Montecitorio: si rompe radio e ulna braccio sinistro

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019