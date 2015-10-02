Home Musica DEAR JACK, LEINER RIFLESSI NUOVO LEADER: ANNUNCIO SU FB

di Redazione 02/10/2015

Qualche giorno fa, i Dear Jack sono rimasti orfani del loro leader Alessio Bernabei, che ha voluto intraprendere la carriera solista. Ebbene, nell'arco di qualche giorno, la boyband ha già una nuova voce Oggi, 2 ottobre 2015, i Dear Jack hanno reso noto su Facebook che la band ha scelto il successore di Bernabei: "Buongiorno ragazzi con voi condividiamo sempre tutto. Oggi volevamo presentarvi Leiner Riflessi che da oggi entra nella nostra e vostra famiglia musicale. La nostra scelta di accogliere Leiner nella band è arrivata dopo aver valutato diversi artisti. Siamo molto soddisfatti della nostra scelta, perché Leiner è un ragazzo dai molteplici talenti e con il quale ci siamo trovati subito in sintonia. Siamo felici di cominciare insieme a lui questa nuova avventura". Chi è Leiner Riflessi? Beh, non è un personaggio estraneo ai riflettori, visto che ha partecipato all’ottava edizione di X Factor Italia. La scelta non è stata apprezzata da molti fan dei Dear Jack. Il web si è subito riempito di commenti del tipo "Ma chi è quello? Non siete più i Dear Jack, cambiate nome almeno" oppure "Alessio è insostituibile, non accetto di vedere un’altra persona al suo posto". Leiner non ha rilasciato alcun commento. Certo, non sarà facile per lui far dimenticare alle "Jackers" Alessio Bernabei. Chissà se Riflessi riuscirà ad 'amalgamarsi' bene nella band e fare breccia nel cuore dei fan. Staremo a vedere. L'avvicendamento non è stato commentato neanche da Alessio Bernabei. Voi chi preferite, Alessio Bernabei o Leiner Riflessi? Due personaggi diversi, due stili diversi.

