Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi
di Redazione
02/09/2016
Difficile affrontare una grossa fama e saperla gestire quando si è giovanissimi. E Britney Spears, che conosce bene i pro ed i contro della Fama, spera proprio che i suoi figli, Sean Preston e Jayden non debbano affrontare le sue stesse tempeste mediatiche. L'ha dichiarato oggi in un'intervista al The Cooper Lawrence Show, aggiungendo che ovviamente i figli sanno che la madre è una donna in carriera, ma non hanno ancora appreso la grandezza della sua fama.
"Sanno che sono famosa, ma spero che non debbano sentire troppo presto il peso della fama. A volte è un fardello davvero pesante!".Britney Spears, appena tornata in pista con l'album Glory, non considera questo come un ritorno:
"Non lo considero un ritorno. In realtà non ho mai abbandonato la scena. Può essere considerata come una reinvenzione di me stessa. Si tratta solo di un nuovo periodo glorioso della mia vita!".Britney ha avuto i figli Sean e Jayden dall'ex marito Kevin Federline.
