Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

"Sanno che sono famosa, ma spero che non debbano sentire troppo presto il peso della fama. A volte è un fardello davvero pesante!".

"Non lo considero un ritorno. In realtà non ho mai abbandonato la scena. Può essere considerata come una reinvenzione di me stessa. Si tratta solo di un nuovo periodo glorioso della mia vita!".

Difficile affrontare una grossae saperla gestire quando si è giovanissimi. E, che conosce bene i pro ed i contro della Fama, spera proprio che i suoi figli,non debbano affrontare le sue stesse tempeste mediatiche. L'ha dichiarato oggi in un'intervista alaggiungendo che ovviamente i figli sanno che la madre è una donna in carriera, ma non hanno ancora appreso la grandezza della sua fama., appena tornata in pista con l', non considera questo come un ritorno:Britney ha avuto i figli Sean e Jayden dall'ex marito