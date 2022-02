Dedicare una canzone, alcuni consigli

Si può pensare ad un regalo al nostro partner che possa lasciarlo senza fiato non soltanto a San Valentino. Molti considerano la festa degli innamorati una mera consuetudine ma chi ci tiene ama sorprendente la propria metà con doni che non si possono in alcun modo paragonare ai classici cioccolatini. Hai mai pensato di dedicare una canzone al tuo lui o alla tua lei? Puoi scegliere tra i brani più in voga dei cantanti italiani famosi o in alternativa decidere di farti scrivere una canzone personalizzata per l’occasione.

Perché dedicare una canzone

Dedicare una canzone è qualcosa fuori dal comune. Non ha la stessa ragione d’essere di un regalo materiale eppure può rendere ugualmente (se non più) felice il partner. È un modo differente di esprimere i propri sentimenti, è un modo per distinguerti e stupire la tua metà con un qualcosa che di certo non si aspetta.

Lo scopo di dedicare una canzone è quello di usare le parole di un altro per descrivere la passione e il romanticismo che provi nello stare con lui o con lei. È qualcosa di differente da fiori, profumi e cioccolatini. Ragion per cui molti si rivolgono ad autori di testi musicali per farsi realizzare dei brani inediti pensati appositamente per la propria love story. Immagina lo stupore di andare a cena con il tuo partner e al cenno della tua testa, vedere il pianista di sala che intona le parole e le note della canzone che tu hai fatto scrivere in nome dell’amore che provi. Imparagonabile insomma a dolcetti, profumi, anelli e similari.

Se poi non vuoi far scrivere la canzone, puoi sempre scegliere una canzone famosa, sia italiana che straniera e farla dedicare magari accompagnata da una bella lettera o da qualche parola che hai voluto spendere e che ti è uscita dal cuore.

Un regalo per chiunque

Se sei una di quelle persone che proprio non manda giù la festa degli innamorati, la dedica di una canzone può essere un buon compromesso. Questo perché non dovrai fare una sorpresa di quelle plateali alla persona che ami, ma avrai avuto ugualmente per lei un dolce pensiero capace di farle venire i brividi.

Con le note musicali dolci e melodiche avrai la possibilità di dire a modo tuo grazie ad una persona che ami, senza per forza doverle dire “auguri buon San Valentino”. Ti risparmi orsetti, portachiavi, bijou, profumi e similari. Avrai la tua occasione di dimostrare amore ma tenendoti ben lontano dal classico consumismo. Molte persone organizzano di primo mattino una bella colazione a letto, accendono You Tube e mentre inizia la canzone dicono il loro ti amo al partner. Un gesto da tuffo al cuore.

Dedicare una canzone è un gioco da ragazzi

Possiamo concludere dicendo che la dedica di una canzone è davvero un gioco da ragazzi. Basta poco, basta individuare la canzone che meglio rappresenta la vostra storia, e poi la spontaneità ti guiderà verso la giusta direzione. Devi provare a sfruttare i magici momenti che la musica regala, per condividere il tuo cuore e i tuoi pensieri con la persona che hai scelto di tenere con te per il resto della vita. Non ti serve che avere un pizzico di romanticismo e tanta inventiva per trovare la colonna sonora dei vostri ricordi. Che sia un brano inedito, un brano famoso italiano o un brano straniero poco importa. L’esperienza sarà unica perché unico è il pensiero che hai avuto.

Rendi speciale ogni giorno che passi con il tuo partner: digli ti amo come forse non avresti mai fatto. Vedrai che starai molto meglio anche tu.