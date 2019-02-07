Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram
di Redazione
07/02/2019
Tutto pronto in casa Rai per il ritorno di The Voice of Italy, il talent show che ogni anno ci prima che non sempre riesce ad ottenere il successo sperato. L'arrivo di Simona Ventura servirà a ribaltare le sorti del programma?
Simona Ventura dopo Temptation IslandLa conduttrice Simona Ventura, dopo la sua avventura all'Isola dei Famosi nel 2016, è tornata a tutta carica nel mondo della televisione italiana. Sono stati anni turbolenti per la leonessa della Tv per via di alcuni conflitti personali avuto con l'ex marito Stefano Bettarini. L'ex calciatore, se ben ricordate, in occasione della sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip aveva raccontato diverse cose che riguardassero la loro vita privata durante il periodo del matrimonio con Simona Ventura. Successivamente però la faglia Ventura - Bettarini ha ritrovato la sua serenità, tanto da affrontare insieme, in modo eccellente, anche un'altra avventura televisiva conquistando un grandissimo successo. La vera avventura per Simona Ventura però comincia adesso, dopo Temptation Island Vip, con il ritorno in casa Rai.
Simona Ventura The Voice of ItalyIn molti ricordano ancora le avventure di Simona Ventura nel talent show di X-Factor all'interno del quale la conduttrice ha dimostrato di avere delle ottime conoscenze musicali. Non a caso Giusy Ferreri, durante la sua partecipazione alla prima edizione di X-Factor, era nella squadra della Ventura quando esordì e conquistò letteralmente il pubblico. La Ferreri in quell'anno non vinse ma, tutt'oggi, è una delle cantanti più importanti del panorama musicale italiano. Archiviata la parantesi con X-Factor, Simona Ventura torna a mettersi in gioco in un talent show entrando a far parte della scuderia Rai e prendendo il timone di The Voice of Italy. Quali saranno gli artisti che prenderanno parte al reality in veste di coach?
Asia Argento VS MorganNel momento in cui la Rai ha ufficializzato il ritorno di Simona Ventura alla quale è stata affidata la conduzione di The Voice of Italy molti fan hanno dichiarato: "Finalmente il talent spiccherà il volo". Sono tante le aspettative in attesa dell'inizio ufficiale, ma la domanda principale è la seguente: chi saranno i coach che affiancheranno la Ventura in questa nuova avventura? Fin da subito si è parlato di un 'testa a testa' tra Asia Argento e Morgan. Simona Ventura, infatti, vorrebbe la figlia del regista Dario Argento a The Voice of Italy per concederle l'opportunità che le è stata tolta a X-Factor dopo i fatti che la vedono accusata di presunta violenza sessuale fatta all'attore Jimmy Bennett. Recentemente però è stata ufficializzato solo Morgan nel ruolo di coach per The Voice of Italy, anche se al momento non si esclude totalmente di vedere nel talent anche Asia Argento.
Sfera Ebbasta a The Voice of Italy?Nella rosa dei normi per il ruolo di coach a The Voice of Italy anche Sfera Ebbasta, il rapper coinvolto nella tragedia della Lanterna Azzurra dove sono rimaste uccise dalla calca sei persone, che si trovavano in fila in attesa che cominciasse il concerto nella discoteca. Sfera Ebbasta sarebbe stato contattato dalla redazione del talnet show, come già successo per J-Ax prima e Emis Killa dopo, per ricoprire il ruolo di coach. Al momento però non vi è nessuna conferma, in quanto si dovrà attendere la conferenza stampa di presentazione ufficiale di The Voice of Italy.
