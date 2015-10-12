Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Denise Pipitone Vive in Basilicata? TG 3 Riceve Chiamata Misteriosa

Redazione Avatar

di Redazione

12/10/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, la ragazzina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004, non si è mai rassegnata ed ha continuato a cercare la figlia in ogni modo. A quanto pare, la sua ostinazione potrebbe essere ripagata

  Tempo fa, un uomo misterioso telefonò alla Redazione del TG 3 Basilicata dicendo di sapere dove si trova Denise, ovvero in un paese della Basilicata. L'uomo confermò che era proprio Denise quella Giulia che, ad agosto, scrisse sul profilo Facebook di Piera Maggio "Sono Denise, mamma". Il caporedattore del TG 3 Basilicata esclude che si possa trattare di uno scherzo perché l'uomo si esprimeva molto bene, fornendo indicazioni precise e dettagliate. "Denise Pipitone è viva ed è qui, in Basilicata", ha affermato l'uomo che ha contattato la Redazione del TG 3 Basilicata, aggiungendo che la piccola frequenta una scuola media a Tito, in provincia di Potenza. Denise vivrebbe assieme a una donna serba, che si è trasferita in Basilicata da un anno circa. Piera Maggio non ha rilasciato commenti in merito per non dare adito alla stampa di riportare notizie strane e inattendibili. La madre di Denise spera solo di riabbracciare al più presto sua figlia, scomparsa misteriosamente da Mazara del Vallo quel brutto giorno del 2004. Il legale della Maggio ha rivelato, durante un'intervista a Il Fatto Quotidiano, che bisogna effettuare al più presto il dna e che "si accerti senza ombra di dubbio se la ragazzina che vive vicino a Potenza e su cui si starebbero concentrando le indagini degli inquirenti sia o meno Denise Pipitone".  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Selena Gomez: Nuda su Copertina "Revival", Secondo Album

Articolo Successivo

Prete Gay Fa Indignare Comunità: No Comment Santa Sede

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025