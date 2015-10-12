Home Home Denise Pipitone Vive in Basilicata? TG 3 Riceve Chiamata Misteriosa

di Redazione 12/10/2015

Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, la ragazzina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004, non si è mai rassegnata ed ha continuato a cercare la figlia in ogni modo. A quanto pare, la sua ostinazione potrebbe essere ripagata Tempo fa, un uomo misterioso telefonò alla Redazione del TG 3 Basilicata dicendo di sapere dove si trova Denise, ovvero in un paese della Basilicata. L'uomo confermò che era proprio Denise quella Giulia che, ad agosto, scrisse sul profilo Facebook di Piera Maggio "Sono Denise, mamma". Il caporedattore del TG 3 Basilicata esclude che si possa trattare di uno scherzo perché l'uomo si esprimeva molto bene, fornendo indicazioni precise e dettagliate. "Denise Pipitone è viva ed è qui, in Basilicata", ha affermato l'uomo che ha contattato la Redazione del TG 3 Basilicata, aggiungendo che la piccola frequenta una scuola media a Tito, in provincia di Potenza. Denise vivrebbe assieme a una donna serba, che si è trasferita in Basilicata da un anno circa. Piera Maggio non ha rilasciato commenti in merito per non dare adito alla stampa di riportare notizie strane e inattendibili. La madre di Denise spera solo di riabbracciare al più presto sua figlia, scomparsa misteriosamente da Mazara del Vallo quel brutto giorno del 2004. Il legale della Maggio ha rivelato, durante un'intervista a Il Fatto Quotidiano, che bisogna effettuare al più presto il dna e che "si accerti senza ombra di dubbio se la ragazzina che vive vicino a Potenza e su cui si starebbero concentrando le indagini degli inquirenti sia o meno Denise Pipitone".

