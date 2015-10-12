Loading...

Prete Gay Fa Indignare Comunità: No Comment Santa Sede

12/10/2015

Un prete omosessuale ha fatto indignare una comunità, che ha inviato anche una lettera al Papa per segnalare la condotta dissoluta del religioso

  Oltre 100 parrocchiani della Chiesa Santa Teresa D'Avila hanno inviato una lunga missiva al Pontefice per denunciare le relazioni gay del sacerdote. Un'altro tegola, dunque, per il Vaticano dopo il coming out di un noto religioso. Riportiamo uno stralcio della missiva: "Siamo venuti a conoscenza di atti di grave rilevanza morale, imputabili ad un alto esponente della Curia generalizia, che ci sono stati raccontati con abbondanza di dettagli da laici coinvolti che potrebbero rientrare nella categoria 'adulti vulnerabili', contemplata nelle recenti disposizioni canoniche, innovatrici rispetto agli atti di omissione". Il parroco gay faceva parte dell'ordine dei Carmelitani scalzi. Secondo quanto rivelato da alcuni tabloid italiani, il religioso frequentava locali per gay della città e i suoi confratelli ne erano al corrente. Una storia pazzesca e inammissibile! La vicenda inquietante è venuta fuori grazie alla rivelazione di un 'prostituto' di Villa Borghese, contenuta in una missiva. L'uomo ha riferito dei rapporti sessuali continuativi intrattenuti col parroco gay dal 2004 al 2007. C'è di più, il religioso avrebbe assunto anche alcolici e droga per eliminare qualsiasi inibizione e concedersi al suo 'amico'. La Santa Sede non ha rilasciato ancora nessun commento in merito ma i parrocchiani avvertono che se non venissero presi seri provvedimenti, alla storia del prete gay verrà data forte notorietà. "Laddove nessun segnale ci pervenisse, non potremmo impedire allo scandalo di uscire dalle mura della Chiesa", hanno avvertito i parrocchiani indignati.
