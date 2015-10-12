Home Home Selena Gomez: Nuda su Copertina "Revival", Secondo Album

Selena Gomez: Nuda su Copertina "Revival", Secondo Album

di Redazione 12/10/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Selena Gomez ha recentemente rivelato di essere affetta da lupus, una terribile patologia che l'ha costretta a uno stop. L'ex fidanzata di Justin Bieber, dunque, non ha vissuto un bel momento ultimamente Nonostante Lupus e chemio, Selena ha avuto tempo per scrivere brani, che ora sono compresi in "Revival", secondo disco solista dell'ex stellina Disney, che è stato anticipato dalle splendide ballate "Good for you" e "Same old love". La Gomez ha anche presentato la cover di "Revival", che la ritrae nuda. Insomma, la copertina testimonia che la popstar vuole scrollarsi di dosso l'immagine di ex stellina Disney, un po' come ha fatto Miley Cyrus. E' indubbio che "Revival" riscuota molto successo; basti pensare che il singolo "Good for you" è già stato menzionato dal magazine Rolling Stone nell'elenco delle 25 migliori canzoni del 2015. Se tutto l'album segue il trend di tale canzone, il successo sarà assicurato. Un'altra curiosità: il video di "Good for you", curato da Sophie Muller, è stato visualizzato ben 141 milioni di volte. Tutto ciò basta per sottolineare la grande fama di Selena, ragazza talentuosa e sensuale. La Gomez ha anche annunciato che dal prossimo 6 maggio inizierà il suo nuovo tour, che comprenderà ben 41 tappe tra Usa e Canada. Peccato per i fan del resto de mondo. Selena si esibirà in città importanti come Los Angeles, Chicago, Toronto e Las Vegas. I supporter della Gomez hanno creato su Twitter l'hashtag #RevivalTour, sperando che un concerto venga programmato anche in Italia. Non resta, adesso, che ascoltare tutti i brani contenuti in "Revival".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp