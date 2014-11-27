Home Salute Depressione bipolare di cosa si tratta?

di Redazione 27/11/2014

Sicuramente avrete già sentito parlare di depressione bipolare, ma quali sono i sintomi, i test e le cause che portano a vivere in queste condizioni. Quando si parla di disturbo bipolare, si evidenziano tutti i quadri clinici collegati alla presenza di oscillazioni dell’umore, dalla mania alla depressione. Nella maggior parte dei casi, gli episodi maniacali le persone che vivono questa esperienza, si sentono super attive e sovraeccitate, mentre nella fase opposta hanno quella sensazione apatica. Si può arrivare seriamente a pensare a cambiamenti nel modo di pensare e nel modo di agire, che cambieranno da un momento all’altro. Nella maggior parte dei casi, queste oscillazioni interessano una persona su 100 e possono capitare anche più volte in base al tipo di disturbo. Quali sono i sintomi della depressione bipolare? Nella maggior parte dei casi i pazienti che si ritrovano in queste condizioni, provano una forte sensazione di fatica, umore depresso, idee di morte e spesso si ritrovano a risvegliarsi di notte con un senso di angoscia elevato.

