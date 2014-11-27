Loading...

Dieta e alimenti biologici

27/11/2014

Sicuramente la dieta è spesso abbinata a cibi biologici pronti ad aiutare il consumo di grassi in eccesso. Molti non tengono in considerazione che i cibi biologici sono molto importanti per la salute ed evitano l’accumulo eccessivo dei pesticidi e delle tossine. Questa è la motivazione principale che vi deve spingere ad avere un’alimentazione a base di alimenti naturali. Scegliete sempre alimenti a livello biologico e valutate solo gli alimenti di certificazione biologica, solo in questo modo si può essere davvero sicuri di seguire un’alimentazione sana. Quali alimenti integrare nella vostra alimentazione? Il Gomasio è il tipo di alimentazione che viene proposta per chi decide di vivere nel modo migliore e biologico. Può essere facilmente preparato anche i casa, basta mescolare un cucchiaino di sale integrale con altri 10 di sesamo tostato e pestato per ottenere dei vantaggi elevati. Il latte è un alimento di origine animale, per questo motivo sarebbe meglio consumarne quello di origine vegetale.
