Destinata alla cecità per sindrome di Usher: Lizzy incontrerà Papa Francesco

Il prossimo 30 marzo la piccola Lizzy, una bimba americana di 5 anni, coronerà il suo sogno: incontrerà Papa Francesco

Albergo romano e viaggio gratis per famiglia americana

"Il Santo Padre sarà lieto di incontrare la piccola Lizzy durante la cerimonia del baciamano alla fine dell'udienza di mercoledì 30 marzo".

"Una storia commovente che ci ha coinvolti anche emotivamente. Abbiamo messo a disposizione della famiglia Myers i nostri mezzi per l'incontro con il Pontefice e per fare comprendere ai genitori di Lizzy che non sono soli nella battaglia di questa terribile malattia".

Sindrome di Usher: patologia genetica rara e incurabile

Elizabeth Myers è affetta da una rara patologia genetica che le sta togliendo pian piano la vista. La piccola diventerà cieca a breve ed una delle persone che vorrebbe incontrare prima che l'oscurità si appropri della sua esistenza è proprio il Pontefice. Lizzy vedrà quest'ultimo il prossimo, a Roma, durante l'udienza pubblica e, probabilmente, in privato. La piccola e i suoi genitori non spenderanno nulla per venire in Italia visto che unaha fatto sapere che non farà pagare niente alla famiglia americana. La stessa decisione è stata presa anche da un albergo romano, dove Lizzy soggiornerà col papà, la mamma e il fratello. Ad assistere la famiglia statunitense durante il soggiorno a Roma saranno i volontari di, associazione cattolica da sempre impegnata nell'ambito del trasporto di malati e pellegrini. Le autorità del Vaticano hanno detto all'Unitalsi:Il presidente dell'Unitalsi Roma,, ha affermato:La piccola Lizzy è affetta dalla, una rarissima malattia genetica attualmente incurabile. La bimba, 5 anni, è dunque destinata alla cecità completa. La sindrome di Usher colpisce vista, udito ed equilibrio. I genitori di Elizabeth Myers stanno aspettando che la piccola cresca ancora prima di parlarle della sua condizione e sperano che l'attenzione mediatica sulla vicenda possa favoriresulla rara patologia.