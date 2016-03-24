Adele commemora vittime Bruxelles a suon di Bob Dylan

Adele si esibita, nei giorni scorsi, alla O2 Arena di Londra ed ha lasciato di stucco i fan non solo per il suo twerking ma anche per aver insultato gli attentatori di Bruxelles e la sua commozione per le vittime

Splendida interpretazione di "Make you feel my love"

"Siamo tutti qui per una sola ragione: stare insieme ed intrattenerci... Questa è 'Make you feel my love' e stasera la dedico a Bruxelles. Vorresti che cantaste con me per farla arrivare a loro".

"Penso che loro ci abbiano sentito".

Twerking per riportare un po' di allegria sul palco

"Credo di aver appena fatto twerking... Il mio sedere potrebbe rompermi la schiena per quanto è grosso!".

Dopo aver intonato alcuni dei suoi più grandi successi, Adele si è rivolta ai fan con queste parole:Dopo aver intonato il brano di, la popstar britannica ha detto:Adele ha condannato fermamente il gesto dei terroristi a Bruxelles, bollandoli come "bastardi". Molta commozione, dunque, durante il concerto di Adele all'O2 Arena di Londra ma, comunque, non sono mancati momenti di ironia: la cantante, infatti, a un certo punto ha inscenato un simpatico, proprio come fanno popstar del calibro di Miley Cyrus e Nicky Minaj. Certo, Adele non ha il fisico da pin-up e dopo il divertente balletto ha affermato ironicamente:Sarà una coincidenza, ma pare che l'account e-mail del fidanzato di Adele sia stato violato da alcuniche si sono impossessati, così, anche delle foto della cantante di "Hello". L'hacker ha pubblicato sulla sua paginaalcune foto inedite come le ecografie della popstar. No comment di Adele sull'episodio. Certo, non sarà felice dell'incursione dei pirati informatici. Attualmente l'artista è impegnata in un emozionante tour nel Regno Unito. Una delle tappe più attese era proprio quella all'O2 Arena di Londra, dove Adele ha attaccato ardentemente i terroristi che hanno seminato morte a Bruxelles.