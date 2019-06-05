Destinazioni estive riviera ligure: le spiagge da non perdere
di Redazione
05/06/2019
Cinque Terre, Portofino, Porto Venere, Santa Margherita, Rapallo: queste sono solo alcune tra le tante località della Liguria che ogni anno, in estate e non solo, attirano milioni di turisti. Non potrebbe essere altrimenti dato che parliamo di una Regione dove la bellezza del panorama incontra la cultura e il gusto di alimenti tipici come l’inconfondibile focaccia. Terra di poeti, muretti a secco accarezzati dal vento e case colorate vicino al mare, la Liguria è caratterizzata dalla presenza di diverse spiagge che vale la pena scoprire. Tutte quelle di cui parleremo passando da Loano a Varigotti sono vicine ad alcune strutture turistiche tra le migliori della Regione.
Capo San DonatoPartendo da Loano e percorrendo la Via Aurelia, si arriva alla spiaggia nota come Capo San Donato. In questo caso è utile parcheggiare la propria auto poco prima della galleria. Subito dopo si può cominiciare la passeggiata che costeggia la Via Aurelia e che permette di raggiungere la spiaggia vera e propria. Circondata da maestose rocce che accarezzano un mare tra i più puliti dell’intera Liguria, questa spiaggia è vicinissima alla passeggiata lungo il promontorio di Capo San Donato, grazie alla quale è possibile raggiungere Finale Ligure.
Baia dei SaraceniVicinissima a Varigotti, questa spiaggia è famosa per la sua sabbia bianca e finissima. Degno di nota è anche il fondale basso. La sua acqua, azzurrissima, è accarezzata dalle rocce a picco sul mare. Si tratta di una spiaggia molto piccola e intima, chiusa verso ovest da un promontorio roccioso. Anche in questo caso, per arrivarci bisogna dedicarsi a una breve ma piacevole passeggiata. Questa spiaggia, tra le più amate destinazioni estive della Riviera Ligure, è infatti raggiungibile tramite un angusto sentierino che parte dalla Via Aurelia, a brevissima distanza dalla galleria di Varigotti.
Spiaggia di MonterossoEccoci a parlare di un grande classico delle bellezze liguri. La spiaggia di Monterosso, inserita nel circuito turistico e paesaggistico delle Cinque Terre, incanta con la sua sabbia dorata, che si incontra dopo aver percorso un breve tratto contraddistinto dalla presenza di ciottoli. Un altro motivo per cui vale la pena scoprire questa spiaggia riguarda la sua vicinanza al borgo di Monterosso, circondato da colline terrazzate che guardano silenziose il mare e perfetto per chi vuole concedersi una passeggiata tra piccoli negozi tipici e ristoranti dove gustare piatti tipici di questa meravigliosa terra.
Baia del SilenzioConsiderata da molti la più bella spiaggia della Liguria, la Baia del Silenzio si trova a Sestri Levante, un’altra apprezzatissima destinazione estiva della Riviera Ligure. C’è chi la ama anche fuori stagione. La Baia del Silenzio, quando il clamore estivo scema, può infatti essere considerata un vero e proprio luogo mistico, dove dedicarsi qualche minuto all’insegna del relax e dell’introspezione soprattutto all’alba o al tramonto. Come già ricordato, anche la vicina località di Sestri Levante è degna di un giro ed è una tappa perfetta per chi ama i panorami mozzafiato, con le case colorate tipiche della Liguria che silenziose guardano la rabbia e la maestosità del mare. Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare delle bellezze della Liguria - da scoprire non solo in estate, ribadiamo - ma già con questi spunti il fascino è forte! Non resta che partire e iniziare a esplorarli!
Articolo Precedente
Come conquistare una ragazza
Articolo Successivo
Depressione: che cos’è, quali sono i sintomi e le terapie
Redazione