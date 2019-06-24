Come conquistare una ragazza
di Redazione
24/06/2019
Come conquistare una ragazza? Ogni giorno, tantissimi uomini si fanno domande in merito. Per prima cosa, è bene ricordare che non si può aspettare che le cose accadano. Le donne, anche se non fanno la prima mossa, manifestano dei segnali di interesse specifici e, generalmente, attendono che l’uomo li colga.
Come conoscere nuove ragazzeOvvio che per conquistare prima è necessario conoscerla. Le opportunità utili in merito non mancano. Grazie alle app di dating, è per esempio possibile accedere ai profili di tantissime donne con interessi affini ai propri. Un consiglio utile al proposito è di leggere quest’ultima informazione: chi vuole davvero sedurre una donna deve calarsi nel suo mondo. Il profilo di un’app di dating può essere un buon modo per capire chi si ha davanti e, eventualmente, scartare persone che si ritengono troppo lontane dal proprio punto di vista sul mondo. Chiaramente è possibile conoscere ragazze anche tramite altri “canali”, dalla palestra, al corso serale che si frequenta, fino alla biblioteca della facoltà universitaria. Una volta ottenuto l’appuntamento, arriva la parte divertente e il momento di mettere in gioco le proprie tecniche di seduzione!
I primi passi per la seduzione: quali sono?Come già detto, una volta ottenuto l’appuntamento arriva il momento di sfoderare le proprie tecniche di seduzione (su Inattraction.com si possono trovare utili consigli in merito). Il primo passo da fare riguarda il fatto di non idealizzare la donna che si ha davanti. Non bisogna mai dimenticarsi di avere davanti un essere umano che, dotato di istinti e desideri, ha spesso degli obiettivi di seduzione esattamente come l’uomo che ha davanti. Per dare loro spazio è necessario creare interesse e ricordare che le maschere non funzionano. Durante il gioco della seduzione, possono anzi creare dei danni seri. Le donne, infatti, hanno un sesto senso in grado di captare queste situazioni e, non appena le sentono, alzano tutte le barriere possibili. Fondamentale è quindi essere se stessi e, se possibile, fare in modo di trasformare i propri punti di debolezza in motivi di forza. Un altro passo iniziale del gioco della seduzione riguarda l’individuazione del bisogno nascosto della donna che si ha davanti. Ogni persona ne ha uno e, per dare il via alla seduzione (che come termine non riguarda solo il mondo dei sentimenti e della sessualità, ma anche quello lavorativo), è necessario individuarlo. Come fare? Leggendo i segnali fisici e interessandosi alla sua vita e alle sue passioni.
L’appuntamento perfettoPer andare a segno nella conquista di una ragazza conta tanto anche la cornice dell’appuntamento. Per il primissimo è bene andare sul semplice. Questo vuol dire non buttarsi subito sulla cena ma, per esempio, invitarla a bere un caffè. Dopotutto, nonostante gli approcci iniziali sui social o su WhatsApp, siete comunque due persone che devono conoscersi e procedere a piccoli passi è la cosa migliore. Ovviamente nessuno vieta di utilizzare l’occasione del caffè (va benissimo anche un aperitivo) per gettare le basi della conquista. Ottimo a tal proposito è parlarle del vostro mondo senza trascurarne gli aspetti più profondi. In questo modo è possibile stabilire il cosiddetto rapporto e, se anche lei si apre raccontando qualcosa di sé, rendersi conto che il percorso seduttivo è già iniziato e prepararsi al secondo appuntamento!
Redazione