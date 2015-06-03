Home Attualità Detenuto fa rollare uno spinello alla figlia di 5 anni

di Redazione 03/06/2015

La foto che ritrae una bambina di soli 5 anni a cavalcioni sulle gambe del suo papà, che costruisce uno spinello sta facendo letteralmente il giro del web, raccogliendo non poche polemiche! La foto è stata scattata in un penitenziario, a San Felipe, ove è detenuto Danilo Mercado, 20 anni, padre della piccola ed è stata pubblicata via social, sul profilo Facebook del carcerato, accompagnata dal commento: "Buon compleanno, amore della mia vita. Hai 5 anni ma sei già abbastanza grande per rollare per il tuo papà. Ti amo, bella canaglia". La foto risalirebbe a qualche mese fa ed ha raccolto specie in Argentina reazioni rabbiose da parte di migliaia di utenti del social network, tanto da arrivare alle massime autorità di sicurezza della città, che hanno avviato un'inchiesta per scoprire se sia entrata della droga in carcere e se a preparare lo spinello sia stata proprio la bimba. La fotografia al momento è stata rimossa dall'account del detenuto. Sulla questione è intervenuta anche la madre di Danilo, che ha precisato si tratterebbe solo di una cartina vuota e che il commento accompagnatorio della foto, è stato solo uno scherzo di cattivo gusto, da parte di terzi. Michela Galli

