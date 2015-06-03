Quirinale, apertura "più ampia": annuncio di Mattarella

Apertura "più ampia" del Quirinale alle visite dei cittadini. Lo ha reso noto ieri il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Festa della Repubblica.

Il percorso di visita del Palazzo del Quirinale sarà raddoppiato. Mattarella ha puntualizzato che, comunque, il Palazzo resterà sempre la sede del Capo dello Stato, visto che "un Palazzo vivo e attivo è compatibile con una visitabilità maggiore".

Il nuovo percorso di visita del Quirinale durerà un'ora e mezza circa. I biglietti si potranno acquistare solamente su prenotazione. La novità è stata annunciata da Mattarella in occasione di una passeggiata ai giardini del Quirinale.