Diana Bracco indagata, Pisapia: "Auspico che tutto si chiarisca presto"
di Redazione
30/05/2015
Tegola sull'Expo. Il presidente dell'evento, Diana Bracco, è indagata per emissione di fatture per operazioni inesistenti e appropriazione indebita. La Procura di Milano ha reso noto che l'avviso di chiusura delle indagini è già stato notificato alla Bracco e ad altre 3 persone. Ricordiamo che la donna è anche vicepresidente di Confindustria.
Giuseppe Bana, legale della Bracco, ha detto: "Siamo solo al termine delle indagini preliminari e non è stata ancora formulata la richiesta di rinvio a giudizio". La Procura sostiene anche che la Bracco abbia addebitato spese personali sui bilanci della società.
Il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, ha così commentato la vicenda: "Non sono abituato a dare giudizi e fare valutazione senza conoscere i fatti. Il mio auspicio è che tutto si chiarisca presto nell'interesse di tutti".
Articolo Precedente
Paola Barale e Raz Degan si sono detti addio
Articolo Successivo
"Cruel Intentions", reunion protagoniste a Los Angeles: selfie su Instagram
Redazione