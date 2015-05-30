Loading...

"Cruel Intentions", reunion protagoniste a Los Angeles: selfie su Instagram

Redazione Avatar

di Redazione

30/05/2015

TITOLO

I protagonisti di "Cruel intentions", Reese Whiterspoon, Selma Blair e Sarah Michelle Gellar, hanno postato una foto su Instagram che le ritrae insieme, dopo 16 anni dall'uscita del celebre film.

Perché le tre attrici hanno pubblicato la foto? Hanno partecipato a un musical-parodia di "Cruel Intentions" a Los Angeles. Ricordiamo che il film, uscito nel 1999 e diretto da Roger Kumble, non è altro che una rilettura in chiave contemporanea de "Le relazioni pericolose".

Dopo "Cruel Intentions" è uscito "Cruel Intentions 2" (2000) e "Cruel Intensions 3". Quest'ultimo film è stato diretto da Scott Ziehl. Chissà se Selma, Reese e Sarah Michelle torneranno nuovamente sul cast di un nuovo capitolo di "Cruel Intentions"? Mai dire mai; soprattutto nel mondo del cinema.

