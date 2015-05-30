Home Gossip Paola Barale e Raz Degan si sono detti addio

di Redazione 30/05/2015

Con un messaggio via social, Paola Barale ha annunciato al grande pubblico, la fine della sua storia d'amore con Raz Degan, con cui ormai stava da quasi 13 anni, dal lontano 2002. Un messaggio che la Barale, ha accompagnato alla pubblicazione di uno scatto nel quale baciava Raz Degan. Ma ecco le sue parole: “Questa è una foto che mi piace molto. Non ritrae un semplice bacio tra due persone che hanno una relazione, ma, per me, ritrae esattamente quello che io e Raz siamo stati per tutti questi lunghi anni.” quindi ha confessato “Credo che più di tutto ci abbia unito la passione, passione per chi eravamo. Sono stati anni travolgenti dove insieme siamo cresciuti e il nostro amore si è trasformato.” e quindi ha annunciato “Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti. Capita, nella vita , ad un certo punto.” ed ha precisato “Non è giusto accontentarsi di un sentimento che ha perso di vivacità e colore. Ora posso scostarmi i capelli davanti agli occhi ...” ed ha conncluso “Tutto può sempre accadere. Paola”. Michela Galli

