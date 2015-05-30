Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Paola Barale e Raz Degan si sono detti addio

Redazione Avatar

di Redazione

30/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Con un messaggio via social, Paola Barale ha annunciato al grande pubblico, la fine della sua storia d'amore con Raz Degan, con cui ormai stava da quasi 13 anni, dal lontano 2002. Un messaggio che la Barale, ha accompagnato alla pubblicazione di uno scatto nel quale baciava Raz Degan. Ma ecco le sue parole: “Questa è una foto che mi piace molto. Non ritrae un semplice bacio tra due persone che hanno una relazione, ma, per me, ritrae esattamente quello che io e Raz siamo stati per tutti questi lunghi anni.” quindi ha confessato “Credo che più di tutto ci abbia unito la passione, passione per chi eravamo. Sono stati anni travolgenti dove insieme siamo cresciuti e il nostro amore si è trasformato.” e quindi ha annunciato “Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti. Capita, nella vita , ad un certo punto.” ed ha precisato “Non è giusto accontentarsi di un sentimento che ha perso di vivacità e colore. Ora posso scostarmi i capelli davanti agli occhi ...” ed ha conncluso “Tutto può sempre accadere. Paola”. Michela Galli
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Stefano Bettarini: "Sto valutando l'idea di restare a vivere a Miami”

Articolo Successivo

Diana Bracco indagata, Pisapia: "Auspico che tutto si chiarisca presto"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019