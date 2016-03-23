Difendere il mare con lana di pecora sarda: progetto Geolana presentato a Cagliari

Difendere il mare con la lana di pecora. Ecco un progetto innovativo frutto della partnership tra l'Università di Cagliari ed Edilana

Minidepuratore che assorbe idrocarburi nell'acqua

"Geolana è un geo tessile intelligente, le sue microcelle sono capaci di catturare e trattenere gli idrocarburi petrolchimici. La sua ingegneria tessile è studiata per essere habitat ideale di microorganismi utili che in questo contesto per loro ottimale trovano il cibo di cui si nutrono: gli idrocarburi derivati dal petrolio e i composti azotati deleteri per le nostre acque".

"I prodotti innovativi, tecnologia Edilana, sono stati realizzati con 100% pura lana vergine di pecora sarda autoctona utilizzata come mezzo per l'assorbimento e la biodegradazione di idrocarburi petroliferi. Il progetto è stato realizzato nell'ambito di Innova.Re - Innovazione in Rete finanziata dal Por Fesr 2007-2013".

Lana di pecora abbondante in Sardegna

Geolana è unche 'inghiotte' il petrolio presente nelle acque. Ad idearlo sono stati i ricercatori dell'ateneo cagliaritano e dell'impresa Edilana. Del progetto si è parlato oggi nei pressi del Molo Ichnusa, a Cagliari. L'ingegnere ambientaleha detto oggi, che tra l'altro è la Giornata internazionale dell'acqua:Basta un kg di prodotto per togliere di mezzo fino a 14 kg di. Geolana si può sfruttare dappertutto, come ad esempio nelle aree costiere e vicino ai. La responsabile del progetto,, ha evidenziato:La lana di pecora, dunque, diventa amica dell'ambiente, specialmente delle acque, che vengono liberate dagli idrocarburi petroliferi. Una bella novità che rivoluzionerà l'approccio per salvare le acque dal petrolio che, purtroppo, causa molti danni alle specie animali e vegetali. Innon ci sono certamente pochi ovini e quindi ogni anno viene prodotta molta lana. In particolare, con una pecora si producono circa 5 kg di lana l'anno. Non poco. Numerosi glidella lana di pecora sarda che, lo ricordiamo, assorbe anche le sostanze inquinanti presenti nell'aria.