Dimagrire velocemente con AbsorbPlate: piatto brucia grassi e calorie

di Redazione 24/05/2016

Volete dimagrire velocemente senza fare grossi sacrifici a tavola e senza esercizio fisico? Bene, allora dovreste fare un pensierino ad AbsorbPlate, un piatto anomalo ma molto utile per perdere peso, visto che permette di ridurre notevolmente le calorie e i grassi contenuti nei cibi. AbsorbPlate è stato ideato in Thailandia da alcuni ricercatori, con la partnership della Thai Health Foundation. A prima vista, AbsorbPlate sembra un piatto come gli altri ma, in realtà, presenta delle piccole buche al centro che formano una sorta di croce. Secondo i creatori, il piatto originale è in grado di tagliare almeno 30 calorie da ogni alimento. Ovviamente, chi vuole perdere peso non dovrà affidarsi solamente al piatto thailandese, ricordando sempre di seguire una sana alimentazione e fare sport. Si perde peso se si bruciano costantemente più calorie di quelle che si consumano. Non è un caso che il piatto brucia grassi e calorie sia stato ideato proprio in Thailandia. In tale nazione, infatti, si registra uno dei più alti tassi di persone obese in Asia. Il motivo risiede essenzialmente nell'alimentazione. I cibi thailandesi saranno pure buoni ma sono grassi e ipercalorici. Al centro di AbsorbPlate ci sono 500 fori che servono ad assorbire gran parte dell'olio presente nei cibi thailandesi. Ciò consente di tagliare una trentina di calorie che altrimenti la persona avrebbe potuto bruciare camminando, ad esempio, per una ventina di minuti. Si tratta, dunque, di un piatto concepito essenzialmente per la cucina thailandese, molto grassa, ma nulla vieta di usarlo per mangiare, ad esempio, cibi tipici della dieta mediterranea. https://youtu.be/A75YCBz9wv0 Per perdere peso ci vogliono forza di volontà e determinazione, oltre al piatto brucia grassi, comunque utile per chi, ad esempio, non ama molto l'esercizio fisico. AbsorbPlate è stato creato sulla scorta dei continui moniti del governo thailandese, preoccuparo per il crescente tasso di obesità nello Stato. Il funzionamento del piatto ricorda un po' quello della spugna: assorbe i grassi in eccesso e fa diventare il cibo più leggero. Una vera manna dal cielo per tutti coloro che vogliono dimagrire rapidamente. AbsorbPlate è ancora in fase di sperimentazione e non si sa quando approderà sul mercato. Scommettiamo che, quando sarà in vendita, molte persone, soprattutto quelle con problemi di linea, faranno il possibile per accaparrarselo. I salutisti di tutto il mondo non vedono l'ora che AbsorbPlate venga commercializzato. Un piatto del genere servirà sicuramente a combattere l'obesità dilagante in Thailandia e in altre nazioni del mondo, soprattutto quella infantile.

