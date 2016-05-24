Totò Schillaci tradì moglie quando era incinta: Rita Bonaccorso conferma

"Dico solo che non sono arrabbiata con Schillaci, in questi anni mi ha aiutato molto. Ora però non posso permettermi di pensare ad altro che non sia la mia casa. Devo anche difendere i miei figli, queste sono solo parole inutili".

"In questo modo, quando gli altri giocatori sono andati a dormire, noi abbiamo passato la notte con queste due ragazze. Nessuno si è mai accorto di nulla. Quella sera mi sono laureato in rapporti extraconiugali anche se Rita era incinta".

"Ero stufo di sentirmi urlare cornuto durante le partite. Tutti sapevano del tradimento della mia ex moglie ma non dei miei".

E' dura la vita per Rita Bonaccorso, ex moglie di Totò Schillaci, calciatore della Nazionale che fece, negli anni '90, sognare tantissimi italiani. La donna vive coi figli in un tenda davanti alla sua villa. Le forze dell'ordine hanno messo i sigilli alla magione, che vale oltre 2 milioni di euro, a causa di una complessa questione giudiziaria. Rita ha parlato dei tradimenti del celebre marito a, trasmissione condotta da Barbara D'Urso. Schillaci ha infatti confessato di aver tradito molte volte la moglie, anche quando era incinta, nell'autobiografia "Il gol è tutto". La Bonaccorso ha voluto fornire la sua versione a "Domenica Live" perché è stata additata per molto tempo da molti fan di Totò Schillaci, ritenendola la vera causa della fine del matrimonio. Si è sempre mormorato infatti di un presunta relazione della donna con il calciatore Gianluigi Lentini. Domenica scorsa, però, durante il collegamento con "Domenica Live", la Bonaccorso ha detto:L'ex moglie dell'asso della Nazionale italiana ha confermato i tradimenti del marito, menzionati nel libro "Il gol è tutto". Schillaci ha scritto infatti nella suache quando era in ritiro con la Juventus si fece mettere in una stanza doppia che comunicava con quella di due aitanti ragazze:E' veramente sconcertante quello che è stato riportato da Schillaci nel libro. Perché il calciatore si comportava così? In realtà un motivo c'era: