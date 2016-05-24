Totò Schillaci tradì moglie quando era incinta: Rita Bonaccorso conferma
24/05/2016
"Dico solo che non sono arrabbiata con Schillaci, in questi anni mi ha aiutato molto. Ora però non posso permettermi di pensare ad altro che non sia la mia casa. Devo anche difendere i miei figli, queste sono solo parole inutili".L'ex moglie dell'asso della Nazionale italiana ha confermato i tradimenti del marito, menzionati nel libro "Il gol è tutto". Schillaci ha scritto infatti nella sua autobiografia che quando era in ritiro con la Juventus si fece mettere in una stanza doppia che comunicava con quella di due aitanti ragazze:
"In questo modo, quando gli altri giocatori sono andati a dormire, noi abbiamo passato la notte con queste due ragazze. Nessuno si è mai accorto di nulla. Quella sera mi sono laureato in rapporti extraconiugali anche se Rita era incinta".E' veramente sconcertante quello che è stato riportato da Schillaci nel libro. Perché il calciatore si comportava così? In realtà un motivo c'era:
"Ero stufo di sentirmi urlare cornuto durante le partite. Tutti sapevano del tradimento della mia ex moglie ma non dei miei".
