Eva Longoria sposa per la terza volta: Victoria Beckham disegna abito
di Redazione
24/05/2016
"La più intelligente e bella donna che conosco".L'abito indossato dalla Longoria durante il suo matrimonio era bianco, attillato e metteva in risalto le sue forme. Originale la scollatura a forma di cuore sulla parte superiore del corpetto. Se Eva si è affidata alla sua migliore amica per l'abito da sposa, José Antonio se l'è fatto confezionare dallo stilista italiano Brunello Cucinelli. La Longoria è molto innamorata di Pepe e non riesce a stare lontano da lui neanche per un minuto. Nel corso di una recente intervista a People ha rivelato:
"Ho aspettato questo momento per tutta la vita. José Antonio era l'uomo più bello che avessi mai incontrato; così carismatico, divertente, dolce e affascinante. Ho pensato: 'Chi è quest'uomo?'".Il prossimo 9 giugno Eva e José Antonio partiranno per il viaggio di nozze ma, ovviamente, la meta è ignota. Si accettano pronostici sulla durata del terzo matrimonio della Longoria, donna famosa e ricca ma dalla vita sentimentale a dir poco 'movimentata'. L'attrice, qualche anno fa, ha avuto grattacapi giudiziari non legati però alla sua carriera di attrice ma di imprenditrice. Eva è infatti titolare di un pacchetto di azioni del ristorante Beso di Los Angeles ma, un giorno, una cliente è scivolata ed ha riportato seri danni. La vittima dell'incidente ha denunciato la Longoria perché era suo compito, in quanto proprietaria, garantire la sicurezza del locale e quindi non rendere scivoloso il pavimento. La cliente ha chiesto un risarcimento per danni fisici e al sistema nervoso.
Articolo Precedente
Dimagrire velocemente con AbsorbPlate: piatto brucia grassi e calorie
Articolo Successivo
64enne conosce 13enne su Second Life e la violenta
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023