Eva Longoria sposa per la terza volta: Victoria Beckham disegna abito

"La più intelligente e bella donna che conosco".

"Ho aspettato questo momento per tutta la vita. José Antonio era l'uomo più bello che avessi mai incontrato; così carismatico, divertente, dolce e affascinante. Ho pensato: 'Chi è quest'uomo?'".

La 'casalinga disperata' Eva Longoria si è sposata per la terza volta. Il fortunato uomo che è riuscito ad impalmare l'attrice si chiama, un produttore cinematografico. I due hanno deciso di pronunciare il fatidico sì a Valle de Bravo, un'incantevole location che dista circa 140 km da Città del Messico. Tra gli invitati, circa 200, personaggi del calibro di David e Victoria Beckham, Melanie Griffith e Ricky Martin. Prima di Pepe Baston, la Longoria è stata sposata con l'attore Tyler Christopher e il campione di basket Tony Parker. I matrimoni, però, sono sempre durati poco. Chissà se la relazione tra Eva e Baston durerà molto? Victoria Beckham, grande amica della star di "Desperate Housewives" non è stata solo tra gli invitata ma ha anche disegnato l'abito da sposa della Longoria. Dopo aver creato l'abito da sposa della sua grande amica, Victoria Beckham ha postato su Instagram una foto che la ritrae con Eva e il seguente messaggio:L'abito indossato dalla Longoria durante il suo matrimonio era bianco, attillato e metteva in risalto le sue forme. Originale la scollatura a forma di cuore sulla parte superiore del corpetto. Se Eva si è affidata alla sua migliore amica per l'abito da sposa, José Antonio se l'è fatto confezionare dallo stilista italianoLa Longoria è molto innamorata di Pepe e non riesce a stare lontano da lui neanche per un minuto. Nel corso di una recente intervista a People ha rivelato:Il prossimo 9 giugno Eva e José Antonio partiranno per il viaggio di nozze ma, ovviamente, la meta è ignota. Si accettano pronostici sulla durata del terzo matrimonio della Longoria, donna famosa e ricca ma dalla vita sentimentale a dir poco 'movimentata'. L'attrice, qualche anno fa, ha avuto grattacapi giudiziari non legati però alla sua carriera di attrice ma di imprenditrice. Eva è infatti titolare di un pacchetto di azioni deldi Los Angeles ma, un giorno, una cliente è scivolata ed ha riportato seri danni. La vittima dell'incidente ha denunciato la Longoria perché era suo compito, in quanto proprietaria, garantire la sicurezza del locale e quindi non rendere scivoloso il pavimento. La cliente ha chiesto un risarcimento per danni fisici e al sistema nervoso.