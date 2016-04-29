Dipendente Apple morto nel Campus di Cupertino

Macabro ritrovamento nel Campus Apple di Cupertino. E' stato ritrovato il corpo esanime di un uomo. La Polizia indaga

"Abbiamo il cuore spezzato per la tragica perdita di un collega giovane e di talento. I nostri pensieri e le più sentite condoglianze vanno alla famiglia e ai suoi amici, tra i quali i tanti che lavoravano qui alla Apple".

"Dalle indagini è emerso che si è trattato di un evento isolato e che non sono rimaste coinvolte altre persone. Nessuno è in pericolo nel Campus".

E' mistero, in California, sul cadavere ritrovato nel Campus Apple di Cupertino. Apple non ha rilasciato commenti riguardo alla macabra scoperta. Sul posto sono immediatamente arrivati molti poliziotti, che hanno transennato la zona, e numerosi dirigenti del colosso fondato da Steve Jobs. Secondo le ultime informazioni, la vittima è unApple ma non si tratterebbe di un omicidio. L'uomo sarebbe morto a causa di un incidente. Gli investigatori, al momento, escludono l'ipotesi omicidio. Non vi sono altre vittime o feriti. L'altro ieri, alle 8.35, un dipendente del Campus Apple ha notato un uomo per terra e subito ha telefonato alle forze dell'ordine. La nota azienda californiana ha espresso le sue condoglianze ai parenti e agli amici del dipendente morto:Il portavoce dell'ufficio dello sceriffo ha detto: "Un dipendente della Apple è stato trovato morto in una sala conferenze a Cupertino, inmercoledì mattina. Nessun altro è rimasto coinvolto. Si è trattato di un incidente isolato. Nessuno è in pericolo nel Campus, che è rimasto aperto". Il medico legale sta svolgendo l'esame autoptico per scoprire la causa del decesso del dipendente Apple, trovato nel Campus di Cupertino. Alcuni media locali hanno rivelato che vicino a luogo dove è stato fatto il tragico ritrovamento è stata scoperta una pistola. Non è stato reso noto il nome della vittima. Andrea Urena, portavoce dello sceriffo di Santa Clara, ha asserito:I dipendenti Apple, a Cupertino, sono 25.000. Il colosso dell'hi-tech spera di trasferirne oltre il 50% presso una nuova struttura, l', in fase di realizzazione. Secondo informazioni provenienti dagli States, in futuro circa 13.000 dipendenti Apple lavoreranno nel Campus 2, una struttura grandissima e costosissima: occupa uno spazio equivalente a quello occupato da 100 campi di calcio regolamentari. La struttura principale ha una circonferenza di 1,6 chilometri. Si tratta di un progetto molto caro al fondatore della Apple, Steve Jobs, che ne parlò anche durante la conferenza WWDC del 7 giugno 2011, qualche mese prima della sua morte. Per realizzare il Campus 2, Apple avrebbe stanziato la bellezza di 5 miliardi di dollari, ovvero una somma superiore ai 3,9 miliardi spesi per realizzare il nuovo World Trade Center a New York. Manca ancora un bel po', però, all'ultimazione dell'Apple Campus 2. Sembra che i lavori vadano a rilento. Apple, comunque, ha assicurato che l'opera verrà terminata entro i primi mesi del 2017 (sarà vero?). La superficie occupata dalla struttura è pari a 260.000 km/q. L'azienda californiana ha vietato a giornalisti e fotografi di immortalare la struttura. Molti, però, grazie ai droni sono riusciti a riprendere la straordinaria opera e sul web sono finite molte immagini.