Diplomati italiani pentiti: 46% non sceglierebbe stesso corso di studi
di Redazione
03/12/2014
E' decisamente importante, dopo aver conseguito la licenza media, scegliere bene il corso di studi.
In Italia, quasi la metà dei diplomati, precisamente il 46%, si dice pentito per la scelta fatta. Il 15% dei diplomati inoltre, non sa se andare all'università o iniziare a lavorare. A scoraggiare i ragazzi di oggi sarebbe il fatto che studiare non assicura più un posto di lavoro. In sostanza, dopo tanti anni di studio e sacrifici, si rischia di restare disoccupati.
Questi dati emergono da un'indagine condotta da Almadiploma e Almalaurea su 40.000 giovani italiani che hanno conseguito il diploma lo scorso luglio.
E voi che intenzione avete? Lavoro o studio?
