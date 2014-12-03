Loading...

Diplomati italiani pentiti: 46% non sceglierebbe stesso corso di studi

Redazione Avatar

di Redazione

03/12/2014

E' decisamente importante, dopo aver conseguito la licenza media, scegliere bene il corso di studi.

In Italia, quasi la metà dei diplomati, precisamente il 46%, si dice pentito per la scelta fatta. Il 15% dei diplomati inoltre, non sa se andare all'università o iniziare a lavorare. A scoraggiare i ragazzi di oggi sarebbe il fatto che studiare non assicura più un posto di lavoro. In sostanza, dopo tanti anni di studio e sacrifici, si rischia di restare disoccupati.

Questi dati emergono da un'indagine condotta da Almadiploma e Almalaurea su 40.000 giovani italiani che hanno conseguito il diploma lo scorso luglio.

E voi che intenzione avete? Lavoro o studio?

Redazione

Redazione

