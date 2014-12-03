Germania, imprenditore abruzzese ucciso davanti al suo ristorante: 36enne arrestato
di Redazione
03/12/2014
Un imprenditore abruzzese è stato ucciso in Germania, davanti al suo ristorante. La vittima, Domenico Antonio Battista, 51 anni, è stato freddato a Nierstein.
L'omicidio di Battista è avvenuto sabato scorso. E' già stato messo in manette il presunto colpevole, un 36enne anche lui di origini italiane.
La madre di Domenico Antonio Battista è affranta: "Voglio sapere la verità sulla morte di mio figlio Domenico, nessuno me lo può ridare, ma voglio sapere perché lo hanno ucciso in questo modo... Gli ho sempre detto di stare attento e di essere prudente. E ora me lo hanno ucciso".
Articolo Precedente
Diplomati italiani pentiti: 46% non sceglierebbe stesso corso di studi
Articolo Successivo
Bill Cosby: orco o vittima? Altra donna lo accusa di stupro
Redazione