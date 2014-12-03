Lady Gaga, confessione choc: "Fui stuprata a 19 anni"

Vi siete mai domandati perché nell'album "Artpop" è compresa la canzone "Swine", incentrata su uno stupro? Beh, perché Lady Gaga è stata violentata quando aveva 19 anni.

Miss Germanotta ha reso la scioccante rivelazione durante un programma televisivo, sottolineando che è tornata alla normalità solo grazie alla terapia psicanalitica.

"Ho passato cose orribili di cui oggi posso ridere, ma solo perché sono stata sottoposta a terapia mentale e fisica per poter guarire durante gli anni. Ero in un guscio. Non ero me stessa. Per essere onesti, avevo 19 anni. Frequentavo la scuola cattolica e poi è successo una cosa folle ed io ho pensato: 'Sono cosi' gli adulti?'. Ero molto ingenua", ha confessato la celebre popstar.