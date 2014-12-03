Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Lady Gaga, confessione choc: "Fui stuprata a 19 anni"

Redazione Avatar

di Redazione

03/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Vi siete mai domandati perché nell'album "Artpop" è compresa la canzone "Swine", incentrata su uno stupro? Beh, perché Lady Gaga è stata violentata quando aveva 19 anni.

Miss Germanotta ha reso la scioccante rivelazione durante un programma televisivo, sottolineando che è tornata alla normalità solo grazie alla terapia psicanalitica.

"Ho passato cose orribili di cui oggi posso ridere, ma solo perché sono stata sottoposta a terapia mentale e fisica per poter guarire durante gli anni. Ero in un guscio. Non ero me stessa. Per essere onesti, avevo 19 anni. Frequentavo la scuola cattolica e poi è successo una cosa folle ed io ho pensato: 'Sono cosi' gli adulti?'. Ero molto ingenua", ha confessato la celebre popstar.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Amici 15, giuria nuova: Venier e Renga al posto di Ferilli e Argentero

Articolo Successivo

Diplomati italiani pentiti: 46% non sceglierebbe stesso corso di studi

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019