Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Disoccupazione di lunga durata: Italia è quarta, Slovacchia domina classifica

Redazione Avatar

di Redazione

03/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Brutta notizia sul fronte dell'occupazione italiana. Secondo un recente rapporto, l'Italia è ai primi posti nell'area Ocse riguardo al numero di disoccupati di lunga durata, ovvero quella che dura più di un anno.

Il rapporto Oecd360 parla chiaro: il Belpaese è al quarto posto nella classifica della disoccupazione di lunga durata, preceduto da Slovacchia (primo posto), Grecia (secondo posto) e Irlanda (terzo posto). Insomma, in Italia non c'è lavoro, nonostante Jobs Act ed altre manovre di dubbia efficacia.

E' bene che i politici italiani facciano si mettano in moto per arginare questa 'emorragia' di disoccupati.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Kurt Cobain, arriva disco di inediti: annuncio di Brett Morgen

Articolo Successivo

Expo, cittadini e commercianti ripuliscono Milano: città ha volto nuovo

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025