Disoccupazione di lunga durata: Italia è quarta, Slovacchia domina classifica
di Redazione
03/05/2015
Brutta notizia sul fronte dell'occupazione italiana. Secondo un recente rapporto, l'Italia è ai primi posti nell'area Ocse riguardo al numero di disoccupati di lunga durata, ovvero quella che dura più di un anno.
Il rapporto Oecd360 parla chiaro: il Belpaese è al quarto posto nella classifica della disoccupazione di lunga durata, preceduto da Slovacchia (primo posto), Grecia (secondo posto) e Irlanda (terzo posto). Insomma, in Italia non c'è lavoro, nonostante Jobs Act ed altre manovre di dubbia efficacia.
E' bene che i politici italiani facciano si mettano in moto per arginare questa 'emorragia' di disoccupati.
Articolo Precedente
Kurt Cobain, arriva disco di inediti: annuncio di Brett Morgen
Articolo Successivo
Expo, cittadini e commercianti ripuliscono Milano: città ha volto nuovo
Redazione