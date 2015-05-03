Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Expo, cittadini e commercianti ripuliscono Milano: città ha volto nuovo

Redazione Avatar

di Redazione

03/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Cittadini e commercianti milanesi non si piegano alla violenza dei black bloc e dei manifestanti "No Expo", che nelle scorse ore hanno messo a ferro e fuoco il capoluogo lombardo. La città è stata ripulita; le scritte sulle vetrine sono state tolte ed ora Milano ha un volto nuovo. La città è pronta ad accogliere i visitatori di Expo che, secondo le stime, saranno tantissimi.

Il Commissario Sala è felice per la solerzia dei cittadini e commercianti milanesi e, riferendosi all'Expo, ha sottolineato: "I biglietti venduti sono 11 milioni, un dato incoraggiante e la prospettiva è positiva. Non scenderemo mai sotto i mille".

Intanto il governatore della Lombardia, Roberto Maroni, ha reso noto che i commercianti e cittadini che hanno subito danni verranno risarciti grazie a un fondo ad hoc.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Disoccupazione di lunga durata: Italia è quarta, Slovacchia domina classifica

Articolo Successivo

Roma, ciclista 65enne investito in via Appia Nuova

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025