Kurt Cobain, arriva disco di inediti: annuncio di Brett Morgen

Brett Morgen, il regista di "Montage of Heck", documentario biografico sul leader dei Nirvana, Kurt Cobain, ha asserito che tra qualche mese uscirà un disco di inediti del compianto artista americano. Gli inediti sono stati scoperti da Brett mentre esaminava l'archivio di Kurt, messo a disposizione dai parenti del cantautore.

"I brani contenuti nell’album inedito non avranno nulla a che fare con i Nirvana, con una musica molto diversa rispetto a quello che ha reso famoso il suo gruppo, ma sarà costituito da tracce proprie di Kurt Cobain incise privatamente con registrazioni ritrovate e visionate per realizzare il documentario prodotto dalla figlia di Cobain Frances Bean", ha rivelato Morgen.

Insomma, a 21 anni dalla morte del mitico Kurt Cobain sta per uscire un disco di inediti che rappresenterà un'opera imperdibile per i fan dei Nirvana, band che è entrata nella storia anche se la sua vita è stata breve.