Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Disoccupazione, Germania record di occupati: Italia piange

Redazione Avatar

di Redazione

05/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

In Europa le nazioni hanno economie e situazioni finanziarie diverse: lo testimoniano i recenti dati sulla disoccupazione.

In Italia, non sono confortanti i dati sulla disoccupazione, soprattutto se equiparati con quelli di Germania e Spagna. ll tasso di disoccupazione cresce sempre di più nel Belpaese. In Germania, invece, c'è una situazione opposta: boom di occupati e prosperità economica.

Ancora una volta, secondo un documento pubblicato da Destatis, in Germania il mercato del lavoro sorride: +0,9% degli impiegati rispetto a un anno fa. E' calato enormemente, invece, il numero dei disoccupati.

Il tasso di disoccupazione, in Germania, è stato inferiore rispetto a quello presente in tutti gli stati membri dell'Ue. La disoccupazione è calata anche in Spagna: le richieste del sussidio di disoccupazione sono diminuite. Insomma, l'Italia piange e le altre nazioni si risollevano.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Petroliera greca bombardata da esercito libico: due vittime, Grecia chiede risarcimento

Articolo Successivo

Torino, camion contro auto: un morto. Traffico e rallentamenti

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025