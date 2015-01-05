Disoccupazione, Germania record di occupati: Italia piange

In Europa le nazioni hanno economie e situazioni finanziarie diverse: lo testimoniano i recenti dati sulla disoccupazione.

In Italia, non sono confortanti i dati sulla disoccupazione, soprattutto se equiparati con quelli di Germania e Spagna. ll tasso di disoccupazione cresce sempre di più nel Belpaese. In Germania, invece, c'è una situazione opposta: boom di occupati e prosperità economica.

Ancora una volta, secondo un documento pubblicato da Destatis, in Germania il mercato del lavoro sorride: +0,9% degli impiegati rispetto a un anno fa. E' calato enormemente, invece, il numero dei disoccupati.

Il tasso di disoccupazione, in Germania, è stato inferiore rispetto a quello presente in tutti gli stati membri dell'Ue. La disoccupazione è calata anche in Spagna: le richieste del sussidio di disoccupazione sono diminuite. Insomma, l'Italia piange e le altre nazioni si risollevano.