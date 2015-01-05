Petroliera greca bombardata da esercito libico: due vittime, Grecia chiede risarcimento

E' stato l'esercito nazionale libico a colpire con diversi caccia una petroliera greca, a Derna, città sotto il controllo di un gruppo vicino allo Stato islamico. Il bombardamento ha causato la morte di due componenti dell'equipaggio. La funesta notizia è stata resa nota da fonti ufficiali greche e libiche.

Il Ministero degli Esteri greco ha già chiesto un risarcimento per le persone uccise.

"Non avevamo alcuna informazione a riguardo abbiamo pensato che la petroliera rappresentasse una minaccia per la nostra sicurezza nazionale. Siamo dispiaciuti per la perdita di vite umane", ha detto Ahmed al-Mesmari, portavoce delle forze armate libiche, sottolineando che l'incursione è avvenuta prima che l'esecutivo libico fosse avvisato del fatto che la petroliera greca era in servizio per una centrale energetica del luogo.